Три медали завоевали конькобежцы Иркутской области на этапе Кубке России

Источник: Байкал Инфо
03/02/2017 - 15:46

Три медали завоевали спортсмены из Иркутской области на этапе Кубка России по конькобежному спорту. Как 3 февраля 2017 года сообщила пресс-служба министерства спорта Иркутской области, две медали завоевала иркутянка Дарья Филиппова. На дистанции 1000 метров она показала второй результат, который составил 1 минута 21,36 секунды. Дистанцию 500 метров спортсменка преодолела за 39,95 секунды. Оба результата стали личным рекордом иркутянки.  

Кроме того, на дистанции 500 метров среди мужчин первым финишировал Денис Коваль с результатом 36,30. Он представлял Санкт-Петербург и Иркутскую область,.

Кубок России по конькобежному спорту проводится в шесть этапов. Пятый этап состоится с 10 по 12 февраля в Кирове, шестой – с 28 февраля по 3 марта в Москве.

Напомним, Дарья Филиппова занимается у заслуженного тренера России Сергея Слоева в областной спортивной школе «Россия». Денис Коваль начинал заниматься конькобежным спортом в Иркутске, первые его тренеры – Юрий Косыгин и Валентина Косыгина. 

Метки: Иркутская область, Министерство спорта Иркутской области, Общество, Спорт, Россия
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