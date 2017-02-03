Три медали завоевали конькобежцы Иркутской области на этапе Кубке России

Три медали завоевали спортсмены из Иркутской области на этапе Кубка России по конькобежному спорту. Как 3 февраля 2017 года сообщила пресс-служба министерства спорта Иркутской области, две медали завоевала иркутянка Дарья Филиппова. На дистанции 1000 метров она показала второй результат, который составил 1 минута 21,36 секунды. Дистанцию 500 метров спортсменка преодолела за 39,95 секунды. Оба результата стали личным рекордом иркутянки.

Кроме того, на дистанции 500 метров среди мужчин первым финишировал Денис Коваль с результатом 36,30. Он представлял Санкт-Петербург и Иркутскую область,.

Кубок России по конькобежному спорту проводится в шесть этапов. Пятый этап состоится с 10 по 12 февраля в Кирове, шестой – с 28 февраля по 3 марта в Москве.

Напомним, Дарья Филиппова занимается у заслуженного тренера России Сергея Слоева в областной спортивной школе «Россия». Денис Коваль начинал заниматься конькобежным спортом в Иркутске, первые его тренеры – Юрий Косыгин и Валентина Косыгина.