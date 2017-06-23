Три лесных пожара тушат в Байкало-Ленском заповеднике

Три пожара действуют в Байкало-Ленском заповеднике днём 23 июня 2017 года, пожар в Прибайкальском национальном парке, обнаруженный 20 июня, находится в локализованном состоянии. Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в тушении пожаров участвуют 36 инспекторов «Заповедного Прибайкалья».

Пожар в Байкало-Ленском заповеднике, обнаруженный 20 июня, распространился до 95 га из-за сильного порывистого ветра в ночь на 23 июня. Сейчас его тушением занимаются 24 госинспектора Заповедного Прибайкалья, которых доставил на место вертолет Ми-8Т компании «АэроБратск». Прибытие на пожар 20 парашютистов-десантников федерального резерва ожидается 24 июня. Еще два пожара в заповеднике обнаружили 22 июня в 15:00 во время авиапатрулирования. Оба возгорания возникли в Киренском лесничестве после прохождения над территорией грозового фронта. Сейчас площадь пожаров составляет 10 и 20 га соответственно. На один из пожаров в 17:30 23 июня планируют вертолетом доставить госинспекторов «Заповедного Прибайкалья». На второй пожар 24 июня отправится 41 парашютист-десантник федерального резерва.

Пожар в Прибайкальском национальном парке был локализован 22 июня на площади 1,7 га. Участники тушения проложили минполосы и остановили распространение огня, сейчас они остаются на месте для окарауливания и дотушивания оставшихся очагов.

Все пожары действуют в зоне применения авиации, источников воды поблизости нет. Госинспекторы Заповедного Прибайкалья работают в сложной горной местности исключительно ручными методами. Ситуация осложняется сильным порывистым ветром и очень высокой температурой воздуха.

Кроме того, Заповедное Прибайкалье направило письмо в Сибирское региональное отделение МЧС России с просьбой выделить вертолет Ми-8МТВ с водосливным устройством и самолет Бе-200 в связи с отсутствием специализированной авиации в Иркутской области. На пожары в Байкало-Ленском заповеднике 23 июня планируется вылет самолета-амфибии Бе-200.

Сотрудники Заповедного Прибайкалья контролируют текущую пожарную ситуацию: продолжается регулярное пешее, водное и авиапатрулирование территорий Прибайкальского нацпарка и Байкало-Ленского заповедника. Напомним, сейчас охраняемые территории закрыты для посещения в связи высокими классами пожарной опасности.

Фото с сайта.