Три лесных пожара обнаружили и потушили за сутки в Иркутской области

За сутки в Иркутской области обнаружили и потушили три лесных пожара. Как 21 сентября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные диспетчерской службы Иркутской области, три возгорания располагались на общей площади 14 га: в Иркутском, Ангарском и Баяндаевском районах.

В тушении этих очагов было задействовано 26 сотрудников лесной охраны и девять единиц наземной техники.

Фото с сайта правительства Иркутской области.