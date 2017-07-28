Три человека претендовали на одно место в кадетских корпусах в Иркутской области

Проект закона «О кадетском образовании в Иркутской области» разрабатывается в региональном профильном министерстве. Как сообщает 28 июля 2017 года пресс-служба правительства, до конца года законопроект отправят в Законодательное собрание. «Кадетское образование очень востребовано среди населения Иркутской области. В этом учебном году в двух кадетских корпусах на одно место претендовало три человека. Кроме того, в муниципальных школах всё больше открывается кадетских классов», - подчеркнул замминистра Максим Парфёнов.

В Иркутской области существует две модели кадетского образования: два кадетских корпуса - Иркутский кадетский корпус и Усольский гвардейский кадетский корпус. В 23 школах открыты 70 кадетских классов, где обучается около 1600 детей.

Максим Парфенов отметил, что для совершенствования системы кадетского образования и определения стратегических направлений развития такого образования в правительстве создана межведомственная рабочая группа. Она работает над законопроектом. Как пояснил замминистра, закон о кадетском образовании Иркутской области должен обеспечить правовое регулирование этой сферы в регионе, в том числе деятельности кадетских корпусов как общеобразовательных организаций, а также деятельности кадетских классов в школах. В частности, проект документа предусматривает порядок создания кадетских классов в школах, условия и порядок приема в кадетские корпуса, кадетские классы, указывает преимущественное право приема в кадетские корпуса отдельным категориям граждан, рассматривает обеспечение питанием и форменной одеждой обучающиеся.

Кроме того, на основе анализа состояния и тенденций кадетского образования в России и Иркутской области разработаны проект концепции кадетского образования в Иркутской области, обозначающей общий вектор и приоритетные направления развития кадетского образования в регионе, а также дорожная карта по развитию системы кадетского образования, включающая в себя пошаговые мероприятия по реализации концепции. После утверждения нормативной документации будет разработана ведомственная целевая программа «Развитие системы кадетского образования в Иркутской области», и соответственно определено финансирование.

Предполагается создание на базе Иркутского кадетского корпуса центра допризывной подготовки несовершеннолетних, обеспечивающего подготовку обучающихся к военной и государственной службе, основание физкультурно-оздоровительного центра для организации и проведения профильных смен различной направленности для воспитанников кадетских корпусов и кадетских классов, регионального ресурсного центра дополнительного образования «Мужество», реализующего дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной, спортивно-технической, военно-патриотической направленности, а также ресурсно-методического центра повышения квалификации административно-управленческого и педагогического состава кадетских корпусов и кадетских классов.