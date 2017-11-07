Три человека погибли в ДТП в Заларинском районе

Автомобиль «ВАЗ-21140», в котором находились жители Зимы, и седельный тягач DAF-105 с полуприцепом с бортовой платформой, направлявшийся из Екатеринбурга в Улан-Удэ, столкнулись около 18.40 6 ноября 2017 года на 1669 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» вблизи с. Владимир в Заларинском районе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, от полученных в ДТП травм скончались водитель и две пассажирки легкового автомобиля, одной из которых на вид 11 лет. В аварии также пострадала находившаяся в «ВАЗ-21140» девочка, которой на вид около 2 лет, она была госпитализирована. После столкновения кабина грузовика загорелась, водитель успел её покинуть.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожной аварии, устанавливают свидетелей и очевидцев случившегося. Граждан, обладающих сведениями о ДТП, полиция просят обратиться по телефонам: 8 (39552) 2-24-96, 2-16-98.