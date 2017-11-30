Три человека погибли на пожаре в селе Бильчир Осинского района

Источник: Байкал Инфо 30/11/2017 - 17:16

Три человека погибли 30 ноября 2017 года в результате пожара в одном из домов в переулке Пионерском в селе Бильчир Осинского района. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по данному факту проводится доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего пожара. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, к тушению возгорания в селе Бильчир пожарные приступили в 7.09 по местному времени, в 7:25 пожар был локализован, в 7:35  его ликвидировали. От МЧС России привлекались шесть человек  личного состава и три единицы техники.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.

ТЕГИ #Происшествия, ГУ МЧС России по Иркутской области, Следственный комитет РФ, Пожары, Осинский район
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