Три человека погибли на пожаре в селе Бильчир Осинского района

Три человека погибли 30 ноября 2017 года в результате пожара в одном из домов в переулке Пионерском в селе Бильчир Осинского района. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по данному факту проводится доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего пожара.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, к тушению возгорания в селе Бильчир пожарные приступили в 7.09 по местному времени, в 7:25 пожар был локализован, в 7:35 его ликвидировали. От МЧС России привлекались шесть человек личного состава и три единицы техники.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.