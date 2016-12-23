Тренеры Иркутской области прошли обучение по благотворительному проекту «На лыжи!»

Курсы повышения квалификации в рамках благотворительного проекта «На лыжи!» прошли 28 тренеров, работающих с группами начальной подготовки из Иркутска, Ангарска, Братска, Байкальска, Шелехова и Шелеховского района. Как сообщает 21 декабря 2016 года пресс-служба министерства спорта Иркутской области, соответствующие сертификаты участникам курсов вручили организаторы проекта. Обучение провели преподаватели Сибирского государственного университета физической культуры и спорта из Омска.

За две недели на базе училища олимпийского резерва в Ангарском городском округе участники курсов прослушали 108 часов лекционных и практических занятий по физиологии и психологии.

«Обучение тренеров – это одно из направлений проекта «На лыжи!». Очень важно, чтобы тренеры имели углубленные знания и передовые методики тренировок и применяли их на практике, - рассказал президент федерации лыжных гонок Иркутской области Александр Щербаков. - Следующее направление проекта – это обеспечение спортсменов экипировкой и снаряжением. Мы уже получили часть экипировки, в скором времени проведем инвентаризацию и начнем выдавать костюмы, лыжи, палки, ботинки нашим ведущим спортсменам, таким как Надежда Шуняева и Евгений Иванченко».

Напомним, «На лыжи!» - благотворительный проект, организаторами которого выступили компании En+ Group, РУСАЛ и федерации лыжных гонок России. Проект работает в трех регионах России – в Республике Хакасия, Красноярском крае и Иркутской области. Его задача – подготовить юных спортсменов от 10 до 16 лет для возможного попадания в сборную страны и участия в Олимпийских играх 2022 года. Проектом предусмотрено не только проведение обучающих курсов для тренеров, но и обеспечение сборных команд трех регионов необходимым инвентарем и экипировкой, проведение соревнований.