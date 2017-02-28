Трехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Иркутской области

Трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа многоэтажного дома в Усть-Кутском районе. Как 28 февраля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в поселке Ния, расположенном в 160 км от Усть-Кута, из окна четвертого этажа выпал ребёнок. Трёхлетняя девочка получила перелом руки и была госпитализирована.

По предварительной информации, несчастный случай произошёл в тот момент, когда мать отправилась в детсад за вторым ребёнком. Оставшись в квартире одна, маленькая девочка открыла окно и, не удержавшись на подоконнике, выпала из него.

В нынешнем году это уже третий подобный случай. В прошлом году в Иркутской области выпали из окон и с балконов восемь детей в возрасте от двух до шести лет, оставленные без присмотра взрослых.

Фото из архива "Байкал Инфо".