Трех черных лесорубов задержали в Тулунском районе

Источник: Байкал Инфо
24/01/2017 - 10:34

В Тулунском районе задержали трех мужчин, которые незаконно заготавливали лес. Как 24 января 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, задержание черных лесорубов прошло во время совместного рейда полицейских и сотрудников министерства лесного комплекса региона.

Выяснилось, что мужчины в возрасте от 25 до 37 лет, не имея разрешительных документов, спилили деревьев в объеме около 79 кубических метров, причинив материальный ущерб лесному фонду на сумму около 715 тыс. рублей. С места происшествия сотрудники полиции изъяли два трактора и две бензопилы.

В отношении граждан составлен административный протокол по ст. 8.31 КоАП РФ (нарушение правил санитарной безопасности в лесах). Проводится проверка.

Фото из архива пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.  

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Иркутская область, Криминал, Лес, Тулунский район
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