Трех черных лесорубов задержали в Тулунском районе

В Тулунском районе задержали трех мужчин, которые незаконно заготавливали лес. Как 24 января 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, задержание черных лесорубов прошло во время совместного рейда полицейских и сотрудников министерства лесного комплекса региона.

Выяснилось, что мужчины в возрасте от 25 до 37 лет, не имея разрешительных документов, спилили деревьев в объеме около 79 кубических метров, причинив материальный ущерб лесному фонду на сумму около 715 тыс. рублей. С места происшествия сотрудники полиции изъяли два трактора и две бензопилы.

В отношении граждан составлен административный протокол по ст. 8.31 КоАП РФ (нарушение правил санитарной безопасности в лесах). Проводится проверка.

Фото из архива пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.