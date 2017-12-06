Травмоцентры для помощи при ДТП планируют открыть в Еланцах, Баяндае и Киренске

Травматологические центры третьего уровня для оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях планируется создать в Киренске и в посёлках Еланцы, Баяндай, второго уровня – в посёлке Бохан. Уровень аналогичного центра в Шелеховском районе за счёт приобретения оборудования планируется повысить с третьего до второго уровня. Об этом 6 декабря 2017 года рассказал министр здравоохранения региона Олег Ярошенко на заседании сессии Законодательного собрания.

Олег Ярошенко также напомнил, что сейчас в Иркутской области действует 24 таких травмоцентра: восемь – третьего уровня, девять – второго и семь – первого. Из них 19 относятся к федеральным трассам, пять – к региональным.

Депутат ЗС Андрей Микуляк поинтересовался, планируется ли организовать травмоцентр на трассе «Вилюй» в Братском районе, где «от больницы до больницы 270 километров». Министр такую возможность не исключил и предложил проанализировать это предложение.