Трассу «Сибирь» под Тулуном расширяют, чтобы вдвое увеличить пропускную способность

Продолжается реконструкцию четырёхкилометрового участка федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области (с 1504 по 1508 км) со строительством путепровода. Как сообщает 17 августа 2017 года пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье», в итоге проезжая часть расширится до 7,5, значительно увеличится пропускная способность участка – с 6 тыс. до 14 тыс. автомобилей в сутки.

Сейчас специалисты выполняют работы по устройству слоев дорожной одежды из пористого крупнозернистого асфальтобетона - уже уложено более 15 тыс. тонн. На путепроводе закончен монтаж всех балок пролетных строений и теперь ведутся работы по устройству монолитных средних и консольных участков, а также монтажу переходных плит сопряжения путепровода с насыпью подходов.

На примыканиях и автобусных остановках будут устроены переходно-скоростные полосы, заездные карманы, построены пешеходные дорожки и установлены железобетонные автопавильоны. Срок ввода в эксплуатацию объекта – октябрь 2017 года.

Фото пресс-службы