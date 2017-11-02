Товаропроизводителям Тулуна помогут найти покупателя

Первая выставка местных товаропроизводителей пройдет в Тулуне 30 ноября 2017 года по адресу: ул. Ленина, 96. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на неё приглашены предприниматели города и Тулунского района, сфера их деятельности не ограничивается. К примеру, прорабатывается вопрос участия в выставке производителей хлебобулочных изделий, мясной продукции и полуфабрикатов, изделий из дерева и металла и многих других. К участию также пригласят торговые сети и розничные магазины, которые могут заинтересоваться в продаже товаров, представленных на выставке.

Как заметила заместитель мэра Тулуна по вопросам экономики Светлана Васильева, сейчас большинство жителей Тулуна не знакомы с тем, что производится на территории города и района. Зачастую не знают об этой продукции торговые сети и магазины.

«Многие предприятия работают недавно, не у всех есть возможность организовать правильную маркетинговую стратегию, качественно заниматься рекламой, сказала заммэра. - Наша задача - показать все многообразие производимой на территории Тулуна продукции, а также помочь в организации сбыта товаров». Она добавила, что в рамках выставки состоится круглый стол, где обсудят проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели.

Фото из архива "Байкал Инфо".