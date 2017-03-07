Торфяные пожары в Качугском районе потушены – министерство лесного комплекса

Вечером 6 марта 2017 года в Качугском районе были потушены все торфяные пожары, тлевшие под снегом. Об этом сообщает министерство лесного комплекса Иркутской области. Всего было потушено 13 пожаров вручную и пять – с помощью бульдозера. Через 10 дней планируется повторный осмотр местности, чтобы убедиться в ликвидации всех очагов.

Торфяные пожары – остатки прошлогодних, которые остались под слоем земли и снега. Большинство очагов располагались на небольшой площади в несколько квадратных метров, но были и глубинные возгорания.

Ранее в район тушения торфяников доставили 600 литров зимнего дизельного топлива для заправки спецтехники, а также 60 литров бензина для заправки снегохода, который используется для разведки труднодоступной местности. Каждый пожар был отмечен на карте с помощью системы GPS около деревень Тырка, Шевыкан, Юхта озера Куруль.