Только два двора начали ремонтировать в Тулуне по федеральному проекту

Ремонт только двух дворов начался в Тулуне по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Как сообщает 30 августа 2017 года пресс-служба Иркутского регионального отделения Общероссийского народного фронта, на остальных объектах реализация проекта ещё не началась. Как пояснили представители администрации города, аукцион по благоустройству площади Ленина выиграла московская фирма, поэтому работы, скорее всего, начнутся в сентябре, а сквер в микрорайоне Гидролизный только недавно получил положительное заключение экспертизы, в связи с чем сейчас выставлен на аукцион. По мнению активистов ОНФ, возникает опасение за срыв реализации данного объекта.

Как рассказала координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Иркутской области Валерия Кошечкина, в текущем году в Тулуне в проект вошли три общественные территории – сквер в поселке Гидролизный, площадь Ленина и сквер у дома №22 в микрорайоне Угольщиков, а также несколько дворов. Жители домов №11, №13 и №15 поселка ЛДК в Рабочем городке выразили недовольство отсутствием работ в их дворах. Как пояснил мэр города Юрий Карих, причиной задержки стала экспертиза, которая изначально посчитала, что детская и спортивная площадка у домов №11 и №13 находится вне придомовой территории, поэтому потребовала исключить их из проекта. Однако администрации удалось доказать, предоставив необходимые документы и схемы, что данные площадки – необходимый элемент дворовой территории. Мэр пообещал жителям, что ремонт в их дворах начнётся «со дня на день» и выразил надежду, что подрядчик успеет сделать все работы в срок.

Подводя итоги поездки, Кошечкина отметила, что в Тулуне «недостаточно оперативно» реализуется проект. «Мы еще раз обсудили с местными властями, что нужно сделать, чтобы в этом году проект был успешно завершен. Очень надеюсь, что администрация примет все необходимые меры и все запланированное будет выполнено», – заявила Кошечкина.