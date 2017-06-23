Только 80% жилья будет построено для переселенцев в Братске к 1 сентября – С. Степашин

Дома, которые строят в Братске в рамках программы переселения людей из ветхого и аварийного жилья, осмотрели председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, гендиректор фонда Константин Цицин. Об этом 23 июня 2017 года сообщила пресс-служба администрации города.

Они побывали на месте возведения дома № 11 по улице Котельной. Жилье под переселение здесь строит ООО «СтройСпецГрупп». Эта организация ведет строительство на четырех площадках города: на улицах Котельная, Енисейская, Набережная, Горького. Так, по улице Котельной возводятся шесть блок-секций, отставание по графику строительства составляет более двух месяцев. То же самое по объектам на Енисейской. У администрации Братска и правительства Иркутской области к ООО «СтройСпецГрупп» есть существенные претензии по системе организации работ, исполнению своих обязательств. Вместе с тем, финансирование работ проходит своевременно. На строительной площадке Сергей Степашин и Константин Цицин пообщались с подрядчиком, лично ознакомились с условиями и ходом работ на объекте. По словам Сергея Степашина, к декабрю эти дома должны быть сданы в эксплуатацию. Для этого в помощь строителям необходимо направить субподрядную организацию. Такая работа планировалась и будет проведена, прокомментировал Сергей Серебренников. «Вывод по итогам работы представительной комиссии в Братске - программу необходимо выполнить до конца 2017 года», - заявил мэр.

Кроме того, в администрации города прошло совещание на тему реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. Как сообщают присутствующие на заседание братские журналисты, Сергей Степашин сказал, что к 1 сентября готовность братских объектов составит всего 80%. Он заметил, что виновные в срыве будут привлечены к ответственности, но уже после завершения программы.

Напомним, Братск на сегодняшний день является лидером в Иркутской области по количеству жилья, признанного аварийным.