Только 18,3% эвенков и 3,7% тофаларов в Иркутской области знают свой язык

Необходимо уделить внимание сохранению языков коренных малочисленных народностей в Иркутской области. Об этом шла речь на координационном совете при губернаторе по делам КМН 28 ноября 2017 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. По данным переписи населения-2010, в целом языком своего народа владеют менее 18,3% эвенков и только 3,7% тофаларов.

На заседании были подняты вопросы по строительству образовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, перевозке групп врачей для проведения медицинских осмотров, диспансеризации коренных малочисленных народов, развитию спорта.

Правительство провело анализ основных проблем КМН, в их числе – низкая транспортная доступность, недостаточный уровень медобслуживания, несоответствие объектов социальной инфраструктуры современным требованиям. Сформирован перечень дополнительных мероприятий, предлагаемых к включению в проект подпрограммы «Коренные малочисленные народы Иркутской области», её планируется принять в 2018 году. Их можно разделить на пять основных блоков – жизнеобеспечение и транспорт, сохранение и развитие традиционного хозяйства, социальная сфера, культура и туризм, охрана окружающей среды.

Фото Натальи Федотовой