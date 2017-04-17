Током ударило подростка, который залез на вагон грузового поезда на ВСЖД

Электротравмы на инфраструктуре на Восточно-Сибирской железной дороги с начала 2017 года и на 17 апреля получили четыре подростка, двое из которых погибли. В 2016 году за этот период произошло два происшествия с детьми. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, 15 апреля 2017 года на станции Заудинский электрической дугой травмировало 14-летнего ученика школы № 31 Улан-Удэ. Предположительно, подросток поднялся по лестнице с восточной стороны цистерны, находившейся в составе грузового поезда, и перепрыгнул на вагон-рефрижератор. На крыше вагона подросток приблизился к контактному проводу, его поразил электрический ток. Школьник упал на землю в междупутье. Сейчас пострадавший в крайне тяжелом состоянии находится в детской реанимационной больнице Улан-Удэ.

На месте трагедии, рядом с лестницей для подъема на цистерну нанесены предупреждающие знаки «Не влезай, убьет!» и «Остерегайся контактного провода», на опорах контактной сети также размещены знаки опасности.

ВСЖД призывает граждан быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, находясь на транспортных объектах. Особое внимание взрослых обращают на то, что все чаще жертвами воздействия высокого напряжения становятся подростки. Как правило, пострадавшие не соблюдают элементарных правил безопасности и приближаются к электропроводам на недопустимое расстояние (ближе 2 м).