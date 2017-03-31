Теплыми и ветреными будут первые выходные апреля в Иркутской области

Тёплыми и ветреными будут выходные в начале апреля 2017 года в Иркутской области. Как сообщает УГМС по региону, 1 апреля по области ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, утром при прояснении будет туман. Ветер подует западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с, ночью в западных, северных районах возможны порывы 13-18 м/с, днём в северных районах порывы 12-17 м/с. Температура ночью составит +3,-2 градуса, при прояснении -7,-12 градусов, днём +11,+16 градусов, при облачной погоде +1,+6 градусов.

В Иркутске 1 апреля ожидается переменная облачность, ночью пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, днём без осадков. Ветер ночью будет дуть северо-западный 5-10 м/с, днём юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +1,-1 градус, днём +13,+15 градусов.

По области 2 апреля прогнозируют переменную облачность, днем на большей части западных и северных районов возможен небольшой и умеренный дождь, переходящий в мокрый снег и снег. Ветер юго-восточный, юго-западный, с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, в западных и северо-западных районах 18-23 м/с. Температура ночью составит 0,+5 градусов, в низинах -3,-8 градусов, днем +8,+13 градусов, местами в западных и северных районах +2,+7 градусов, в центральных и южных районах +12,+17 градусов.

Похолодание ожидается в понедельник, 3 апреля. В области прогнозируют переменную облачность, днем в большей части южных, центральных и верхнеленских районов пройдёт небольшой и умеренный мокрый снег и снег. Ветер северо-западный, западный, к утру и днем в южных, центральных и верхнеленских районах северный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 13-18 м/с. Температура составит ночью -2,-7 градусов, при прояснении -12,-17 градусов, днем +3,+8 градусов, при увеличении облачности -1,-6 градусов.

Фото из архива "Байкал Инфо".