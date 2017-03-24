Теплыми будут последние выходные марта в Иркутской области

Теплыми будут последние выходные марта 2017 года в Иркутской области. Как сообщает УГМС по региону, 25 марта ожидается переменная облачность, без осадков, в северных районах местами небольшой мокрый снег и снег, ветер юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -5,-10, местами -14,-19, днем +7,+12, в пониженных формах рельефа +3,-2. В Иркутске в этот день будет переменная облачность, без осадков, ветер ночью переменный до 5 м/с, днем юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -7,-9, днем +7,+9.

В воскресенье, 26 марта, в Иркутской области прогнозируют переменную облачность, местами ночью небольшой, днем небольшой и умеренный мокрый снег и снег, в южных районах без осадков, ветер юго-восточный, юго-западный, днем западный, северо-западный 5-10 м/с, в западных и северных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью -6,-11, при прояснении -15,-20, в западных и северных районах местами до -2, днем +7,+12, при увеличении облачности +3,-2.

В понедельник, 27 марта, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный мокрый снег и снег, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, днем в западных и южных районах юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -3,-8, при прояснении -13,-18, днем +4,+9, местами в северных районах +1,-4, в западных и южных районах при уменьшении облачности +8,+13.