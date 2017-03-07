Теплым будет Международный женский день в Иркутской области

Теплая погода ожидается 8 и 9 марта 2017 года в Иркутской области. Как сообщает УГМС по региону, 8 марта прогнозируется переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега, в южных и верхнеленских районах без осадков, ветер юго-восточный, юго-западный 4-9 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура ночью -9,-14, при прояснении -19,-24, в западных и северных районах при облачной погоде -3,-8, днем +4,+9, местами 0,-5, в северных и верхнеленских районах +3,-2, местами -4,-9.

На следующий день, 9 марта, в регионе будет переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории, в южных районах местами небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, ветер юго-западный, ночью в северных районах, днем по области западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днем +1,-4, при малооблачной погоде в южных и центральных районах до +4, местами в северных районах -9,-14.

Фото из архива "Байкал Инфо".