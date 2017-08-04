Тела матери и дочери нашли в их квартире в Братске

Источник: Байкал Инфо
04/08/2017 - 16:36

Следственный комитет начал проверку по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ  (убийство двух или более лиц) по факту обнаружения двух женских тел в квартире в Братске. Об этом 4 августа 2017 года сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области. Накануне днём в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей одного из домов по ул. Гагарина о том, что из соседней квартиры  исходит трупный запах. В квартире следователи обнаружили тела двух женщин с гнилостными изменениями: матери, 1945 года рождения, и дочери, 1975 года рождения.

Установлено, что дочь являлась инвалидом детства I группы, нигде не работала. Со слов соседей, женщины вели затворнический образ жизни. По предварительным данным, смерть женщин наступила не менее 3-4 дней назад. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Метки: Происшествия, Следственный комитет России по Иркутской области, Криминал, Братск
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