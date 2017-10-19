Технику для лесной промышленности хотят производить в Иркутской области

Этапы разработки стратегии развития лесного комплекса Иркутской области губернатор Сергей Левченко обсудил с представителями АО «Группа «Илим», АО «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего востока» и партнерами фирмы Mckinsey & Company 19 октября 2017 года. По мнению главы региона, данная программа должна дополнять общую стратегию развития Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Сразу отмечу, что в стратегии мы хотели бы видеть варианты внедрения в нашем регионе интенсивного лесовосстановления, это та тема, которую мы обсуждаем уже очень давно, - отметил Сергей Левченко. – Есть идея развития производства специальной техники для лесной промышленности, так как именно здесь и в соседних регионах находятся потребители и основной рынок сбыта такой продукции. Развитию смежных отраслей тоже необходимо уделить внимание в стратегии развития».

Работа по созданию стратегии будет проходить в несколько этапов. Для начала специалисты проанализируют всю сырьевую базу лесов Иркутской области, инфраструктуру, эффективность противопожарных и лесовосстановительных мероприятий, методы управления лесным комплексом. Собранные данные специалисты будут сравнивать с аналогичными данными соседних регионов и других стран мира, где развивается лесная промышленность.

«Сейчас отмечается оживление интереса к лесной отрасли. Многие инвесторы оценивают состояние и привлекательность отрасли в разных регионах. Нам нужно отметить конкурентные преимущества Иркутской области либо найти точки отставания, чтобы можно было улучшить инвестиционную привлекательность. В стратегии будут заложены как краткосрочные, так и долгосрочные перспективные пути развития», - сказал партнёр фирмы Mckinsey & Company Алексей Павлушкин.

Стороны договорились о создании специальной рабочей группы, в которую войдут партнеры Mckinsey & Company, представители Сибгипробума, правительства Иркутской области, регионального министерства лесного комплекса, лесопромышленного бизнеса для согласования, обсуждения и корректировки работы.