Театр кукол «Аистёнок» из Иркутска отправился на международный фестиваль в Рязань

Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» с 9 по 13 сентября 2017 года примет участие в XVI Международном фестивале театров кукол «Рязанские смотрины» в Рязани. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, один из крупнейших международных фестивалей кукольного искусства в России проходит раз в два года. В нём примут участие лучшие профессиональные театры кукол из России, Беларуси, Болгарии, Словении, Испании и других стран.

На фестивале «Аистёнок» представит одну из самых необычных своих постановок - спектакль для слепых и зрячих зрителей «Калиф-аист», который поставлен в формате «театра ощущений». Разработчиком данной сценической методики являются литовский режиссёр Каролина Жерните совместно с главным режиссёром театра Юрием Уткиным. Неординарная постановка была реализована при поддержке творческого объединения «КультПроект» (Москва).

Иркутский театр кукол «Аистёнок» выступит на фестивале «Рязанские смотрины» во второй раз. На прошлом фестивале коллектив с успехом представил постановку «Живая душа» и получил множество восторженных откликов зрителей, коллег и прессы.

Фото с сайта правительства Иркутской области.