Тайны растительного мира приоткроет иркутянам Ботанический сад ИГУ

Серию вечерних тематических экскурсий проведут в Ботаническом саду ИГУ в Иркутске. Как сообщает 28 июня 2017 года пресс-служба Иркутского государственного университета, их слушатели узнают, может ли зацвести папоротник, что такое «зелийные травы», какие растения используются в культовых обрядах коренных народов Сибири. Посетители Ботанического сада не только познакомятся с тайнами растительного мира, но смогут стать участниками народных обрядов и танцев. Организаторы лекций обещают им и некоторые другие сюрпризы.

График проведения экскурсий: 7 июля – «В поисках цветка папоротника»; 21 июля – «В гостях у сибирской травницы»; 4 августа – «Дом, рубашка и не только. О полезных свойствах растений»; 18 августа – «О чем рассказал степной ветер. Традиционное использование растений бурятами». Начало всех экскурсий в 19:00. Предварительная запись не требуется.

Фото с сайта Иркутского государственного университета.