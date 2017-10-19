Такси «Максим» обжалует решение суда о запрете работы в Иркутске

Такси «Максим» обжалует решение Октябрьского районного суда, ограничивающее сотрудничество сервиса заказа такси «Максим» с водителями в Иркутске, в областном суде. Об этом 19 октября 2017 года сообщила пресс-служба компании. По её данным, решение суда вынесено с нарушениями законодательства.

«На суде прокурор публично признал, что сервис заказа такси «Максим» не нарушил ни один закон. Все обвинения были голословны. Целью суда является устранение конкуренции, - говорится в сообщении пресс-службы компании. - Иск инициировали иркутские фирмы, которые лоббируют свои корпоративные интересы, а не защищают интересы людей, которые хотят пользоваться современным сервисом. С помощью прокуратуры и суда конкуренты пытаются затруднить работу лидера рынка ради собственной коммерческой выгоды. О допущенных прокурором нарушениях в суде уже проинформирована Генеральная прокуратура РФ».