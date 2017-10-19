Такси «Максим» обжалует решение суда о запрете работы в Иркутске

Источник: Байкал Инфо
19/10/2017 - 13:57

Такси «Максим» обжалует решение Октябрьского районного суда, ограничивающее сотрудничество сервиса заказа такси «Максим» с водителями в Иркутске, в областном суде. Об этом 19 октября 2017 года сообщила пресс-служба компании. По её данным, решение суда вынесено с нарушениями законодательства.

«На суде прокурор публично признал, что сервис заказа такси «Максим» не нарушил ни один закон. Все обвинения были голословны. Целью суда является устранение конкуренции, - говорится в сообщении пресс-службы компании. - Иск инициировали иркутские фирмы, которые лоббируют свои корпоративные интересы, а не защищают интересы людей, которые хотят пользоваться современным сервисом. С помощью прокуратуры и суда конкуренты пытаются затруднить работу лидера рынка ради собственной коммерческой выгоды. О допущенных прокурором нарушениях в суде уже проинформирована Генеральная прокуратура РФ». 

Метки: Общество, Бизнес, Суды, Транспорт, Иркутск
Также в рубриках: 
На ВСЖД в ноябре откроется Центр управления перевозками
Мультимодальный логистический оператор открыл филиал в Иркутске
В Иркутске ограничат проезд по улице Ракитной
Участок улицы Баррикад закроют для проезда в Иркутске
Участок дороги по улице Розы Люксембург отремонтируют в Иркутске
Исключить из фида:  0
Загрузка...