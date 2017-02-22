Сжечь негатив приглашают жителей Иркутской области перед Сагаалганом

К празднованию Нового года по лунному (восточному) календарю, который наступит 27 февраля 2017 года, готовятся жители Иркутской области. Как 22 февраля «Байкал Инфо» рассказала заведующая отделом информационной, инновационной и издательской деятельности Центра культуры коренных народов Прибайкалья Надежда Елтомоева, начать готовиться к празднованию надо ещё 25 февраля. В этот день в 18:00 в Иркутском и Усть-Ордынском дацанах пройдут обряды очищения «Дугжууба». Надежда Елтомоева рассказывает, что принять участие в этих обрядах может любой желающий.

Во время обряда человек катает по телу небольшой кусочек теста. «Таким образом, он как бы собирает все плохие слова и мысли, которые посетили его в прошлом году», - говорит специалист. Затем лама разводит большой ритуальный костер, в который нужно бросить кусочек теста. Так человек сжигает весь свой негатив, и очищенным входит в новый год. Узнать подробнее о проведении обряда в Иркутском дацане можно по телефону: 34-71-43.

В день празднования Сагаалгана в 18:00 на площади возле дворца спорта «Труд» в Иркутске пройдёт ежегодный всемирный флэшмоб «Глобальный ёхор». «Интерес к этому мероприятию очень большой. В прошлом году флэшмоб собрал около 800 человек, тогда мы решили проводить его на площади возле памятника Александру Третьему. Но поняли что это не очень удобно для иркутян, поэтому перенесли флэшмоб», - говорит Надежда Елтомоева. Его участники не только смогут станцевать традиционный танец, но и увидеть видеопоздравление на экране, расположенном на фасаде дворца спорта. «Жители разных районов Иркутской области в течение месяца отправляли нам свои видеоролики, на которых поздравляли всех с Новым годом, танцевали, пели и т.д. Мы соединим эти ролики в один и создадим видеопоздравление. Мы делаем это, чтобы поднять дух жителей региона и рассказать о наших традициях», - говорит специалист.

Кроме того, 27 февраля на сайте ГТРК-Бурятия в режиме онлайн будет проходить трансляция ритуалов из Иволгинского дацана, резиденции Пандито Хамбо ламы - главы Буддийской традиционной Сангхи России, центра буддизма России.

Обряд встречи Нового года по лунному календарю 4 марта в 11:00 проведут иркутские шаманы в доме культуры им. Горького. Поучаствовать в нём может каждый. Для этого необходимо принести с собой сладости белого цвета, молоко и чай. «Участие в этом обряде дарует благополучие, богатство и удачу в наступающем году», - сообщают в Центре культуры коренных народов Прибайкалья.

Для жителей Иркутской области в рамках празднования Сагаалгана проведут несколько концертов и праздничных мероприятий. Так, 4 марта в19:00 в театре юного зрителя им. А.Вампилова состоится концерт ансамбля песни и танца «Уллалзай» «Здравствуй, Белый месяц!». Празднование детского Сагаалгана «Тахяа жэлэй угтая!» («Встретим год Петуха») пройдет 12 марта в 15:00 в Иркутской областной филармонии.

Справка. Сагаалган является главным праздником монголоязычных народов и буддистов. Он является символом обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий.

Фото "Окружной правды"