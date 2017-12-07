Свою зимнюю Олимпиаду проведёт Иркутская область

Байкал Инфо , 07/12/2017 - 16:16 , Соревнования , Резник Илья , #Иркутская область

Спартакиаду зимних видов спорта среди муниципалитетов проводит с 8 по 10 декабря 2017 года министерство спорта Иркутской области на базе спортивно-оздоровительного комплекса училища олимпийского резерва в Ангарске. Предварительные заявки подали участники из 14 городов и районов, в том числе из Усть-Илимска, Усть-Кута, Саянска, Черемхово, Иркутского, Тулунского, Куйтунского, Зиминского, Боханского, Шелеховского районов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Министерство значительно увеличило число физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. Многие из них были проведены впервые, например, спартакиада среди дворовых команд Иркутской области, спартакиада среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проведение некоторых мероприятий было возобновлено. Главные задачи, которые стоят перед нами, - это формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья жителей области, увеличение количества людей, занимающихся спортом», - отметил министр Илья Резник. 

В программу спартакиады зимних видов спорта Иркутской области включены следующие виды: конькобежный спорт, ринк-бенди, лыжные гонки, а также комбинированная эстафета. Соревнования проводятся в личном и командном зачетах. В составы сборных команд муниципальных образований включены спортсмены от 14 до 17 лет. У муниципалитетов-победителей появится больше шанса на получение из областной казны денег на спортивное оборудование и инвентарь в 2018 году.  

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