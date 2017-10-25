Свои акции страховой компании «МАСКИ» продала администрация Иркутска

Полисы обязательного медицинского страхования, ранее выданные компанией «МАСКИ», продолжат действовать на всей территории России, на это не скажется продажа пакета акций администрацией Иркутска компании ООО «Страховая компания ВТБ Страхование». Об этом сообщает 25 октября 2017 года пресс-служба администрации Иркутска со ссылкой на руководителя аппарата города Маргариту Ли.

«МАСКИ» продолжают выполнять свои функции в полном объёме – выдавать полисы обязательного медицинского страхования, оплачивать медпомощь, проводить необходимые экспертизы, оказывать необходимое содействие гражданам при получении медпомощи и по другим вопросам. Более того, теперь компания сможет предложить своим застрахованным дополнительные услуги, разработанные группой ВТБ и соответствующие международным стандартам.

Полученные после проведения аукциона деньги, чуть более 207 млн рублей, будут направлены на развитие социальной инфраструктуры и благоустройство Иркутска.

Как рассказал гендиректор медицинской страховой компании «МАСКИ» Игорь Журавлёв, в ней застрахованы 266 тыс. жителей Иркутской области, подавляющее большинство из них – 233 тыс. - это жители Иркутска. За последние три года численность застрахованных увеличилась на 30 тыс. человек

АО «МАСКИ» взаимодействует со 149 медицинскими организациями Иркутской области. Ежегодный объём финансирования медицинских организаций превышает 3 млрд рублей. Основная доля средств направляется в медицинские учреждения областного центра. Доля АО «МАСКИ» в финансировании медицинских организаций города составляет от 30% до 50%. Помимо основного финансирования в рамках программы ОМС, АО «МАСКИ» оказывает дополнительную поддержку здравоохранению города. Всего за годы работы на улучшение материальной базы медицинских организаций, переподготовку медицинского персонала, проведение вакцинаций было направлено более 100 млн рублей.