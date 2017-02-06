Своевременное наступление весны предсказали ежи в Иркутском контактном зоопарке

Источник: Байкал Инфо
06/02/2017 - 10:53

Ежи в Иркутске предсказали своевременное наступление весны без резких оттепелей и без морозов, об этом сообщили «Байкал Инфо» 6 февраля 2017 года в детском контактном зоопарке, где 5 февраля прошел День ежа. Согласно примете, если к этому времени все ежи в вольере проснулись от зимней спячки и активны, можно ждать ранней весны. Если все еще спят – зима будет затяжной. В Иркутском зоопарке проснулся только один еж из трех, остальные находятся в полусонном состоянии. Как объяснили сотрудники зоопарка, весна придет своим чередом, без резких и ранних оттепелей, зима надолго не затянется.

Напомним, 5 февраля в детском контактном зоопарке Иркутска отметили День ежа. Праздник прошел с познавательными конкурсами, викторины, загадками, мастер-классами по уходу за ежами. Гости проходили квест «Приключение ёжика в зоопарке» и общались с виновниками торжества. 

  • Тулупова Галина
Метки: Жизнь, Иркутская область, Погода, Природа
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