Своевременное наступление весны предсказали ежи в Иркутском контактном зоопарке

Ежи в Иркутске предсказали своевременное наступление весны без резких оттепелей и без морозов, об этом сообщили «Байкал Инфо» 6 февраля 2017 года в детском контактном зоопарке, где 5 февраля прошел День ежа. Согласно примете, если к этому времени все ежи в вольере проснулись от зимней спячки и активны, можно ждать ранней весны. Если все еще спят – зима будет затяжной. В Иркутском зоопарке проснулся только один еж из трех, остальные находятся в полусонном состоянии. Как объяснили сотрудники зоопарка, весна придет своим чередом, без резких и ранних оттепелей, зима надолго не затянется.

Напомним, 5 февраля в детском контактном зоопарке Иркутска отметили День ежа. Праздник прошел с познавательными конкурсами, викторины, загадками, мастер-классами по уходу за ежами. Гости проходили квест «Приключение ёжика в зоопарке» и общались с виновниками торжества.