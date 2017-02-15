Светлану Семёнову снова утвердили уполномоченным по правам ребёнка в Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
15/02/2017 - 11:55

Уполномоченным по правам ребёнка в Иркутской областина пятилетний срок снова была утверждена Светлана Семёнова на сессии Законодательного собрания 15 февраля 2017 года. За неё во время тайного голосования отдали 36 голосов из 36. 

Представитель губернатора в ЗС Роман Буянов рассказал, Светлана Семёнова работала достойно в первый пятилетний срок, а общий страж отстаивания интересов и прав несовершеннолетних и семей и детьми – 26 лет.  

По словам самой Светланы Семёновой, почти все задачи, которые она вместе со свой командой поставила пять лет назад, были реализованы. К примеру, с 2012 года в Иркутской области существует институт школьных уполномоченных. Создан экспертный совет, проводится активное правовое просвещение населения. Сейчас стоят новые задачи. Выступая перед парламентариями, Светлана Семёнова рассказала, что перед ней стоят задачи в нынешнем году создать в регионе детскую паллиативную помощь и изучить состояние системы охраны детства в муниципалитетах.

  • Брусницын Иван
Метки: Политика, Иркутская область, Семенова Светлана, Буянов Роман, Отставки и назначения
Также в рубриках: 
Роман Буянов назначен представителем губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании
Александр Битаров представит программу правительства Иркутской области в декабре
В рейтинг 100 лучших мэров России попали Виктор Кондрашов и… Владимир Жуков
Полномочным представителем губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании назначен Роман Буянов
Кандидата «против всех» на муниципальных выборах в Иркутской области не будет
Исключить из фида:  0