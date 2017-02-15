Светлану Семёнову снова утвердили уполномоченным по правам ребёнка в Иркутской области

Уполномоченным по правам ребёнка в Иркутской областина пятилетний срок снова была утверждена Светлана Семёнова на сессии Законодательного собрания 15 февраля 2017 года. За неё во время тайного голосования отдали 36 голосов из 36.

Представитель губернатора в ЗС Роман Буянов рассказал, Светлана Семёнова работала достойно в первый пятилетний срок, а общий страж отстаивания интересов и прав несовершеннолетних и семей и детьми – 26 лет.

По словам самой Светланы Семёновой, почти все задачи, которые она вместе со свой командой поставила пять лет назад, были реализованы. К примеру, с 2012 года в Иркутской области существует институт школьных уполномоченных. Создан экспертный совет, проводится активное правовое просвещение населения. Сейчас стоят новые задачи. Выступая перед парламентариями, Светлана Семёнова рассказала, что перед ней стоят задачи в нынешнем году создать в регионе детскую паллиативную помощь и изучить состояние системы охраны детства в муниципалитетах.