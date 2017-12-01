Сувениры и скидки на билеты готовит ВСЖД для клиентов в День пассажира

Источник: Байкал Инфо 01/12/2017 - 17:14

День пассажира пройдёт на российских железных дорогах 3 декабря 2017 года в честь годовщины образования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, на железнодорожных вокзалах Иркутской области и Республики Бурятия, а также в поездах дальнего следования пассажиров ждут поздравления, сувениры и скидки на билеты.

В преддверии праздника состоятся встречи руководителей пассажирского комплекса магистрали с клиентами. В ходе общения граждане смогут задать интересующие их вопросы о новинках в сфере, внедрении новых сервисов и услуг.

На вокзале ст. Иркутск-Пассажирский встреча состоится 1 декабря с 18.00 до 19.00 в зале ожидания пригородного павильона. В мероприятии примут участие  представители Федеральной пассажирской компании, Байкальской пригородной пассажирской компании и Дирекции железнодорожных вокзалов.

Во всех поездах Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК», которые будут находиться в пути 3 декабря, пассажиров бесплатно угостят горячим сладким чаем и подарят фирменные календари.

Фото из архива "Байкал Инфо".

ТЕГИ #Общество, #Иркутская область, Восточно-Сибирская железная дорога, Бурятия, Транспорт
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