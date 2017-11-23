Судебные приставы Нижнеудинска забрали двоих детей из семьи, где с ними жестоко обращались

Судебные приставы Нижнеудинска забрали двух детей из семьи, в которой с ними жестоко обращались. Как сообщает 23 ноября 2017 года пресс-служба УФССП по Иркутской области, органам опеки и попечительства передали трехлетнюю девочку, а её сводного одиннадцатилетнего брата – родной матери, живущей в новой семьёй в Красноярске.

В суд обратились представители отдела опеки и попечительства в Нижнеудинске. Он сообщили, что дети живут с отцом, а его жена приходится мачехой для его сына от первого брака. За внешним семейным благополучием скрывалось жестокое обращение с детьми, взрослые увлекались алкоголем.

После вступления в силу решения суда приставы забрали девочку из детсада, а мальчика – прямо из школы. После врачебного обследования мальчика увезла его мать, а девочку в ближайшее время передадут опекуну, сейчас она временно живёт в городской больнице.