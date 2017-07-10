Суд признал обоснованным удаление с ЕГЭ выпускника гимназии №1 Братска

Источник: Байкал Инфо
10/07/2017 - 09:24

Братский городской суд 7 июля 2017 года отклонил иск выпускника гимназии №1 имени А.А. Иноземцева города Братска о признании незаконным его удаления с единого государственного экзамена по русскому языку. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Напомним, выпускник гимназии №1 имени А.А. Иноземцева города Братска, который претендовал на получение регионального почетного знака «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении», 9 июня был удален с ЕГЭ по русскому языку за нарушение процедуры проведения экзамена – у молодого человека были обнаружены справочные материалы. В соответствии с законодательством РФ в сфере образования, организаторы в пункте проведения экзамена составили акт об удалении участника с экзамена, решением государственной экзаменационной комиссии результат ЕГЭ выпускника по предмету был аннулирован.

Молодой человек подал иск в суд с требованием признать его удаление с экзамена и последующее аннулирование результатов незаконными, а также предоставить ему возможность пересдать экзамен в 2017 году, однако суд постановил отказать истцу в требованиях. Решение суда стороны могут обжаловать в течение 30 дней.

В соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, в пункты проведения экзаменов запрещено проносить средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Решение об удалении учащегося из пункта проведения ЕГЭ и аннулирование результатов испытания принимаются при обнаружении запрещенных предметов независимо от факта их использования.

Фото с сайта правительства Иркутской области. 

Метки: Общество, Правительство Иркутской области, Конфликт, Образование, Суды, Братск
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