Суд обязал жительницу Тулунского района обследовать на ВИЧ годовалую дочь

Иркутский областной центр Центр СПИД выиграл иск против 30-летней жительницы Тулунского района. Как сообщает 22 декабря 2016 года пресс-служба ведомства, ВИЧ-статус её годовалой дочери вызывал опасения врачей, т.к. мать уклонялась от обследования ребёнка. Сама женщина живёт с ВИЧ уже два года, но утверждает, что такой болезни не существует. Суд обязал женщину обследовать дочь.

Тяжбу за ребёнка начала сама женщина в ответ на визиты социальных работников Центра СПИД с просьбами пройти диспансеризацию и обследовать девочку. Однако молодая мать поверила не медикам, а Интернету. Прочитав на конспирологических форумах псевдонаучные материалы о том, что ВИЧ и вызываемый им СПИД – это всемирный заговор, женщина написала на медицинскую организацию заявление в прокуратуру, обвинив в геноциде. С аналогичными заявлениями, написанными по одному и тому же шаблону, в те же самые инстанции по всей России обратились несколько десятков семей отрицателей ВИЧ-инфекции. Инструкции к действию по изоляции своих детей от врачей они нашли в Интернете.

В свою очередь в суд Иркутский областной центр СПИД обратился с требованиями признать действия матери противоречащими закону и обязать женщину обеспечить обследование, диспансерное наблюдение и в случае необходимости лечение своей дочери. Являясь больной ВИЧ-инфекцией, женщина создала реальную угрозу заражения ребёнка до и после его рождения, считают представители истца. Доказательствами предпринятых мер послужили отчёты медиков и социальных работников о попытках убедить молодую мать начать лечение, а также её жалобы на действия сотрудников организации. Иск удовлетворили по всем пунктам.

«Детей, больных ВИЧ-инфекцией, иногда приходится защищать от необдуманных действий их родителей, - поясняет главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова. – С нашей медицинской точки зрения просто недопустимо оставаться в стороне от подобных ситуаций. Ребёнок не виноват в том, что получает вирус с рождения, его необходимо лечить, чтобы обеспечить такую же полноценную жизнь, как и других сверстников. Без терапии такие дети могут умереть через несколько лет».

В Иркутской области более чем в 98% случаев ВИЧ-положительные женщины рожают абсолютно здоровых детей. Специалисты утверждают, меры, предпринимаемые в Иркутской области для профилактики передачи заболевания в следующие поколения, одни из наиболее эффективных в стране. Поэтому пациентки Центра СПИД уже давно не боятся рожать ребёнка. В 2015 году у данной категории рожениц родились 887 детей.

«В условиях такого давнего и частого распространения болезни, как в Иркутской области, всё взрослое население региона должно знать свой ВИЧ-статус, - подчёркивает Юлия Плотникова. – Если его результат окажется положительным, это гарантированно повышает шансы на своевременное и более эффективное лечение. Таким образом, он не сокращает, а сохраняет жизнь. Пройти тест можно бесплатно, а при желании анонимно в любой поликлинике по месту жительства или непосредственно в Центре СПИД».

Получить более подробную информацию о ВИЧ-инфекции можно по телефону 8-800-350-22-99.