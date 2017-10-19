Суд на восемь дней закрыл школу в Братске, где была вспышка норовирусов

Источник: Байкал Инфо
19/10/2017 - 17:48

Братский городской суд на восемь дней приостановил работу школы №36, в которой была зафиксирована вспышка норовирусов. Как сообщается 18 октября 2017 года на сайте суда, в школе не была организовано проведение заключительной дезинфекции классов, туалетных комнат, столовой; не организовано медицинское обслуживание учащихся; отсутствует медработник и т.д.

Напомним, с 13 по 15 октября в школе зарегистрировано 36 случаев острой кишечной инфекции неустановленной этиологии. У всех пострадавших заболевание протекало по типу гастроэнтерита, легкой степени тяжести. Все находятся на амбулаторном лечении.

Метки: Общество, Братский городской суд, Здравоохранение, Братск
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