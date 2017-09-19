Студотряд ИрНИТУ занял первое место на всероссийском слете «Спасатель - профессия века»

Студенческий добровольный спасательный отряд «Полиспас» ИрНИТУ занял первое место в общем зачете на первом всероссийском слете студентов-спасателей «Спасатель – профессия века», который прошёл в Иркутске 10-15 сентября 2017 года. Как сообщает пресс-служба ИрНИТУ, второе место по итогам семи соревновательных этапов заняла команда Забайкальского госуниверситета, тройку лидеров замкнули студенты Кемеровского технологического института пищевой промышленности.

Участниками слета стали 10 команд из Иркутска, Братска, Читы, Новосибирска, Кемерово, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Белгорода, Твери и Южно-Сахалинска. Студенческие спасательные отряды соревновались в физической подготовке, конкурсе докладов и презентаций, пожарной эстафете. Команды проводили поисково-спасательные работы в техногенных условиях, в природной среде и на акватории, а также демонстрировали навыки проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте.

Организаторами слета выступил Иркутский национальный исследовательский технический университет в рамках программы поддержки деятельности студенческих объединений Министерства образования и науки РФ. Соорганизаторами слета являются Главное управление МЧС России по Иркутской области и администрация Иркутска.

Начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов обратился к участникам слета: «Я уверен, что пять дней, проведенные на иркутской земле, не прошли даром. В нашей жизни угрозы присутствуют постоянно. Они имеют самый разный характер, и чтобы остаться живым и помочь ближнему, нужны определенные навыки. Я уверен, что вы их приобрели на слете и сможете использовать в экстренной ситуации».

Кроме общего зачета итоги соревнований были подведены в каждой номинации. В пожарной эстафете третьими стали студенты Новосибирского педагогического университета, второе место у студентов ИрНИТУ, а победу одержала команда Забайкальского госуниверситета (Чита).

В проведении работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте, где до соревнований были допущены только три команды, победа досталась отряду «Полиспас» ИрНИТУ. Серебро завоевала команда «Салюс» из Новосибирска, а третье место заняли студенты из Кемеровского технологического института пищевой промышленности - отряд «Поиск».

В поисково-спасательных работах в техногенных условиях и природной среде победили студенты ИрНИТУ. В техногенном направлении третье место у команды из Читы, вторыми стали студенты из Кемерово, а в природной среде политеховцам уступили команды из Читы (Забайкальский госуниверситет) и Улан-Удэ (Восточно-Сибирский университет технологий и управления).

В физической подготовке также не было равных команде «Полиспас» Иркутского технического университета. Вторыми стали студенты Забайкальского госуниверситета, а третьими – представители Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России (Екатеринбург).

В конкурсе докладов победил Иркутской национальный исследовательский технический университет, а в конкурсе презентаций Кемеровский технологический институт пищевой промышленности.

Как отметил капитан команды «Полиспас», студент ИрНИТУ Павел Моргунов, главным в соревнованиях для его команды было достойно выступить и показать свое мастерство делегациям из разных регионов. «ИрНИТУ выпала честь проводить слет потому, что у нас один из старейших студенческих спасательных отрядов в Сибири и России, - заметил он. - Мы приложили все усилия, чтобы стать примером для подражания для ребят из других вузов. С этой задачей мы справились, взяв пять первых мест из семи».

Фото с сайта ИрНИТУ.