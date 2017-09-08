Студенты-спасатели со всей России будут соревноваться 10-15 сентября в Иркутске

Всероссийский съезд студентов-спасателей впервые пройдет 10 – 15 сентября 2017 года в Иркутской области. Как 8сентября сообщила пресс-служба регионального правительства, мероприятие пройдет в Иркутском национальном исследовательском техническом университете. В нем примут участие 13 команд из Иркутска, Братска, Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Томска, Читы, Якутска, Южно-Сахалинска, Москвы, Белгорода, Твери и Екатеринбурга, 50 судей, волонтеры и сотрудники Главного управления МЧС по Иркутской области.

Команды студентов-спасателей продемонстрируют свои навыки в кроссе, пожарной эстафете, ликвидации ЧС на автомобильном транспорте, поисково-спасательных работах в природной среде и техногенных условиях. Предусмотрены также презентации команд и доклады на специализированных круглых столах. Начальник отдела ГО и ЧС ИрНИТУ, куратор студенческого добровольного спасательного отряда «ПолиСпас» Ирина Быченок рассказала, что, согласно регламенту соревнований, выполнять профессиональные спасательные работы будут только те участники, которые имеют определенные допуски. Их проверит мандатная комиссия за день до соревнований.

Студенты также примут участие в интеллектуальных играх, запланированы экскурсии, посещение озера Байкал и Центра подготовки спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС РФ в поселке Никола. Кроме того, предусмотрены встречи участников слета с ветеранами гражданской обороны, заслуженными спасателями и пожарными Иркутской области.

«Студенческий спасательный отряд «ПолиСпас» из ИрНИТУ известен своими профессиональными результатами, – отметил министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов. – В этом году ребята добились впечатляющих результатов – стали лучшими среди команд регионального ГУ МЧС по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автотранспорте. Право провести всероссийские соревнования они завоевали совершенно заслуженно. Надеюсь, выступят на них достойно и продемонстрируют свое мастерство».

Справка: Отряд «ПолиСпас» организован в ИрНИТУ в 2000 году. За это время 93 студентам была присвоена квалификация «Спасатель России», более 20 человек после окончания вуза стали профессиональными спасателями. В распоряжении отряда имеется учебно-тренировочная лаборатория для подготовки спасателей, оснащенная специализированным сертифицированным оборудованием. Отряд «ПолиСпас» успешно выступает на соревнованиях регионального, межрегионального и всероссийского уровней.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области.