Студенты из Молдавии отдыхали на Байкале без права находиться в России

Из Иркутской области в Кишинёв выдворили трёх студентов из Молдавии, которые незаконно находились на территории России. Как сообщает 7 сентября 2017 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, два гражданина Молдавии и гражданин Азербайджана приехали в Иркутск к знакомым, контакт с которыми установили в соцсетях. За приятным времяпрепровождением и экскурсиями на озеро Байкал иностранцы запамятовали вовремя оформить документы, подтверждающие право нахождения в России.

За нарушение режима пребывания в РФ Октябрьский районный суд Иркутска признал иностранных граждан виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ. Судебные приставы препроводили нелегальных мигрантов до пункта пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Москвы, откуда студенты вылетели в Кишинев, где все трое проживают и получают образование.