Студенты Иркутской области получили свидетельства и значки стипендиатов губернатора

Именные свидетельства и значки стипендиатов губернатора Иркутской области в 2016 году вручил глава региона Сергей Левченко 22 декабря студентам, курсантам и аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор выразил надежду, что все знания и таланты молодежь реализует в Иркутской области. Он отметил, что энергия и глубокие знания необходимы во всех отраслях экономики и социальной сферы Приангарья.

Сергей Левченко сказал, что свидетельства и значки стипендиатов губернатора получили лучшие представители молодых учёных и студенчества региона, золотой фонд Иркутской области. Он поздравил стипендиатов и обратился к ним: «Это заслуженное признание ваших достижений в учёбе, научной работе, практической деятельности. Наука и образование в нашей стране остаются стратегической отраслью, обеспечивающей национальную безопасность и инновационное развитие экономики и социальной сферы. Уверен, вы сделали правильный выбор в жизни».

Справка. Стипендия губернатора Иркутской области назначается ежегодно с 1994 года лучшим студентам и курсантам региона по итогам их обучения в предыдущем учебном году. Именные стипендии аспирантам вручают с 2010 года.

Размер стипендии составляет 70 тыс. рублей для аспирантов и 50 тыс. рублей для студентов, курсантов и назначается по итогам конкурсного отбора кандидатов на назначение стипендий.

В 2016 году всего было подано 96 заявок от студентов восьми вузов Иркутской области, 36 заявок аспирантов пяти вузов Иркутской области и пяти институтов Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук.

Именные стипендии губернатора Иркутской области на основании конкурсного отбора получили 10 аспирантов и 50 студентов.

Фото с сайта правительства Иркутской области.