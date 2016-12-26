Студенты института филологии ИГУ в 2017 году будут учиться в здании бывшего иняза

Иркутский государственный университет получил положительное решение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) на проведение образовательной деятельности в здании бывшего иняза (ул. Ленина, 8), а также по аккредитации отдельных образовательных программ. Об этом 23 декабря 2016 года сообщила пресс-служба вуза.

«По нашему лицензионному делу, сформированному по заявлению о внесении изменений в части открытия новых образовательных программ и ведения образовательной деятельности по новому адресу, принято положительное решение. Это значит, что уже в январе 2017 года студенты факультета иностранных языков института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации будут учиться в своих корпусах», – отметил проректор по учебной работе ИГУ Алексей Вокин.

Помещения иняза уже полностью готовы к ведению образовательной деятельности. Положительное решение Рособрнадзора по аккредитации отдельных образовательных программ означает, что теперь студенты, обучающиеся по данным направлениям подготовки, будут иметь возможность получить все права и гарантии, предусмотренные российским законодательством. В частности, это касается получения диплома государственного образца об образовании по окончании вуза.

В перечне находятся программы бакалавриата по укрупненным группам «Информационная безопасность», «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», программы магистратуры по укрупненным группам «Математика и механика», «Физика и астрономия», «Информатика и вычислительная техника», «Социология и социальная работа», программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по укрупненной группе «Образование и педагогические науки».

Фото с сайта ИГУ.