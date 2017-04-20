Студентка ИрНИТУ выиграла чемпионат России по спортивной аэробике

Победительницей чемпионата России по спортивной аэробике в индивидуальном упражнении стала студентка института архитектуры и строительства ИрНИТУ Анастасия Дегтярева. Как сообщает 20 апреля 2017 года пресс-служба вуза, первое место она разделила со спортсменкой из Санкт-Петербурга Полиной Амосенок. Третьей стала Виктория Титкова из Москвы.

Чемпионат прошёл 14-17 апреля в Новосибирске, в индивидуальной программе выступали 47 гимнасток. По словам А. Дегтяревой, это была самая жесткая конкуренция за последние несколько лет. «Участницами чемпионата стали первоклассные спортсменки. Психологическое напряжение было очень высоким, даже на турнирах международного уровня я так сильно не переживала, - рассказала спортсменка. - Боролась до последнего, в первый день смогла выйти вперед за счет отличного исполнения сложной программы. Во второй день судьи не смогли выбрать между мной и спортсменкой из Санкт-Петербурга, дав нам обеим по 21,75 баллов». По её словам, теперь главным тренерам сборной России нужно будет выбирать, кому предстоит отправиться в начале сентября на чемпионат Европы в Италию.

А. Дегтяревой отметила, что во время чемпионата России проходили тренировки команды в номинации «аэростеп» (гимнастическая платформа), куда спортсменка вошла для участия во всемирных играх 2017 в Польше. По ее мнению, это серьезно отвлекало от основной цели чемпионата.

Сейчас впереди у студентки подготовка к сессии в университете и спортивные сборы, которые начнутся 16 июня в Омске. Команда России вновь соберется, чтобы довести программу выступления на Всемирных играх до совершенства.

Фото с сайта ИрНИТУ.