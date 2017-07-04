Студентка ИГУ выиграла грант на обучение в Корее

Грант правительства Республики Корея на обучение по программе магистратуры выиграла студентка международного института экономики и лингвистики ИГУ Кристина Рюмкина. Как 4 июля 2017 года сообщила пресс-служба вуза, конкурс проводился Национальным институтом международного обучения Министерства образования Республики Корея. Проходил он в несколько этапов, по результатам которых экспертное жюри выбрало 10 лучших кандидатов.

«Требования были очень высокие, – говорит директор Корейского центра МИЭЛ ИГУ Евгения Колодина. – Это не только отличная учеба со средним баллом не меньше 4.8, но и знания иностранных языков – корейского и английского. Также существенную роль играли такие аспекты, как активное участие в общественных и научных мероприятиях, рекомендации преподавателей и администрации университета, планы и цели обучения в Корее и многое другое». Заявка Кристины Рюмкиной успешно прошла отбор. Таким образом, жюри признало иркутянку одной из лучших студенток-корееведов России.

Кристина Рюмкина – выпускница бакалавриата МИЭЛ ИГУ 2017 года по направлению «Торговое дело» с дополнительной квалификацией «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (корейский язык)». В рамках гранта девушка продолжит обучение в магистратуре университета Пэ Джэ (г. Тэджон) по направлению «Электронная коммерция», по завершению которого предполагается написание исследовательской работы на актуальную проблематику. «Четыре года учебы в институте, занятий в корейском центре и, конечно, самообразование. Не скажу, что всегда было легко, тем не менее, я очень старалась, и как результат этого – дальнейшая учеба в корейском университете», – сказала Кристина Рюмкина.

Отметим, грант правительства Республики Корея полностью покрывает победителям расходы, связанные с обучением, страховку, перелет, а также предполагает выплату ежемесячной стипендии.

Фото из архива пресс-службы ИГУ.