Студентка без вести пропала в районе скальника Витязь в Шелеховском районе

В Шелеховском районе полиция ищет без вести пропавшую студентку педагогического института ИГУ Валентину Осипову 1998 года рождения. Как сообщает 3 апреля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 1 апреля с заявлением в полицию обратился иркутянин, который рассказал, что в этот же день в районе железнодорожной станции «Орленок» вблизи скальника Витязь девушка ушла в лесу в неизвестном направлении и обратно не вернулась. Полицейские, спасатели и волонтёры ведут активные поиски без вести пропавшей.

На вид разыскиваемой Валентине Осиповой 20 лет, её рост 165-170 см, у неё европейская внешность, худощавое телосложение, карие глаза, вьющиеся темно-русые волосы. В день исчезновения она была одета в ярко-красную куртку с капюшоном, зеленую толстовку с капюшоном, серые джинсы, серые кроссовки.

Граждан, что-либо знающих о месте нахождения Валентины Осиповой, просят обратиться в полицию по телефонам 02, 216464 (бюро регистрации несчастных случаев), 8 (39550) 63151 (дежурная часть ОМВД по Шелеховскому району).

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.