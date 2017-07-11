Студент ИрНИТУ выиграл грант всероссийского образовательного форума «Таврида»

Студент института архитектуры и строительства ИрНИТУ Роман Малинович получил грант в 200 тыс. рублей на всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида», который проходит в Крыму на Бакальской косе. Как сообщает 10 июля 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, Роман Малинович и еще одна студентка ИрНИТУ Анастасия Жмыхова представили участникам первой смены «Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты» опыт архитектурного фестиваля «АрхБухта». Этот конкурс по созданию малых архитектурных форм и арт-объектов проводится в окрестностях озера Байкал с 2007 года для привлечения внимания к ремесленно-прикладному и дизайнерскому искусству, продвижению идей молодых архитекторов и дизайнеров по городскому благоустройству.

Всего участники смены представили на суд жюри 110 проектов, грантами отмечены 19 из них.

«Представляя фестиваль, мы говорили о необходимости решения социальных проблем города, повышения уровня благоустройства небольших парков и скверов, использовании малых архитектурных форм. Фестиваль «АрхБухта» - это живая дискуссионная и практическая площадка, способная объединить молодых людей, которые хотят и могут сделать Иркутск комфортным, уютным и красивым, - отметил Роман Малинович. – Тот факт, что наш проект отмечен грантом, свидетельствует о том, что мы мыслим в правильном направлении».

Министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов подчеркнул смелость идей и энтузиазм молодых иркутских архитекторов. «Ребята из ИрНИТУ участвуют в фестивале «Таврида» уже в третий раз, замечательно, что их идеи оценили профессионалы. Не сомневаюсь, что такие творческие, активные, талантливые люди смогут изменить облик нашего города и региона к лучшему, сохранив все лучшее, что было сделано до них», - сказал он.

Справка. Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» организован федеральным агентством по делам молодежи, Роспатриотцентром в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.

Форум разделен на несколько тематических смен, в течение которых молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты, художники, скульпторы и искусствоведы, преподаватели истории, сотрудники музеев, композиторы, музыканты и хореографы, актеры театра и кино, мультипликаторы, журналисты представят свои проекты профессиональному жюри.

Цель форума - формирование профессиональных сообществ, благодаря которым молодые специалисты смогут искать единомышленников, реализовывать свои творческие инициативы и обращаться к государственной и общественной поддержке.

Креативный проект «АрхБухта» существует уже 11 лет, за это время он стал очень популярным не только в Приангарье, но и в других регионах страны. В марте этого года участниками фестиваля по интеграции с природой «АрхБухта. Урбанизация» стали более 120 молодых людей.

Фото с сайта правительства Иркутской области.