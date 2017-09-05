Строительство второго Байкальского тоннеля на ВСЖД выполнена на 80%

Строительство второго Байкальского тоннеля по программе модернизации БАМа и Транссиба выполнено на 80%. Как 5 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ВСЖД, прошли более 5250 метров, тогда как его общая длина составляет 6682 метра. Технический комплекс «Lovat» приближается к восточному порталу. Среднесуточная скорость проходки составляет 12 метров.

Одновременно ведется проходка горным способом восточной и западной дренажной штольни протяженностью 1743 и 1500 метров. Также в текущем году будет выполнена проходка двух эвакуационных штолен протяженностью по 232 метра.

Напомним, основная проходка тоннеля начата в октябре 2014 года. На строительстве нового Байкальского тоннеля задействовано 1200 человек и более 100 единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств. Срок сдачи объекта в эксплуатацию, согласно плану, – 2019 год.

Новый Байкальский тоннель позволит существенно увеличить пропускную способность участка Северобайкальск – Лена. Действующий в настоящее время однопутный Байкальский тоннель является одним из самых барьерных мест Восточно-Сибирской железной дороги. Пропускная способность перегона Дабан – Дельбичинда практически исчерпана. Дальнейшее увеличение пропускной способности участка невозможно без двухпутного следования поездов через Байкальский хребет и двухпутного развития близлежащих перегонов.

Фото из архива "Байкал Инфо".