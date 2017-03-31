Строительство моста через Лену на ВСЖД вступает в завершающую фазу

Источник: Байкал Инфо
31/03/2017 - 15:58

На Восточно-Сибирской железной дороге начато возведение последнего пролетного строения моста через реку Лена в Усть-Куте. Новый железнодорожный мост стоимостью 465 млн рублей возводится в рамках масштабного инвестиционного проекта по модернизации БАМа. Об этом 31 марта 2017 года сообщает пресс-служба ВСЖД. Мост сдадут в этом году.

Строительство моста начато два года назад. Согласно основным техническим решениям проекта, новый мост включает в себя четыре пролетных строения длиной от 45 до 132 м. В настоящее время строители возводят третий по счету пролет моста. Общая длина нового сооружения составит около 400 м. Конструкция моста изготовлена в так называемом «северном» исполнении, которое позволяет эксплуатировать сооружение в сложных природно-климатических условиях. С этой же целью на мосту предусмотрена укладка безбалластного мостового полотна.

Фото с сайта http://ust-kut.org/

Метки: Экономика, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Транспорт
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