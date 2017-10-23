Строительства дома для сирот, ДК и школы в Куйтунском районе помог добиться Геннадий Нестерович

Строительство дома культуры, дома для сирот и большой школы удалось добиться Куйтунскому району благодаря содействию депутата Законодательного собрания Иркутской области Геннадия Нестеровича. Об этом 20 октября 2017 года заявила председатель районной думы Любовь Молоцило на семинаре для депутатов дум Куйтунского и Тулунского районов. По её словам, депутат всегда отстаивает интересы районов и уже несколько созывов помогает добиваться финансирования на строительство и капремонт социальных, культурных и объектов здравоохранения.

В середине июля нынешнего года в центре посёлка Куйтун началось строительство трехэтажного дома на 36 квартир, которые будут предоставлены сиротам. За четыре года этот дом первый, который строится для выпускников детдомов, хотя очередь значительная – в Куйтуне сейчас в очереди стоит 130-140 человек (при этом своё право на получение квартиры ещё не успели подтвердить 50-70 человек), в районе – около 430 человек. Об этом рассказал заместитель мэра Куйтунского района по социальным вопросам Андрей Гончаров, добавив: «Очереди очень быстро растут».

Землю под строительство домов для выросших сирот выделили в самом центре посёлка – недалеко от администрации, нового детсада. Строительство нового дома планируют закончить до конца года, а уже зимой 2018 года проводить внутреннюю отделку. «Самый большой цикл, нулевой, уже закончили. Сделали подвальные помещения, подвод воды, отопления, вырыли котлованы под канализацию, поставили два этажа. Можно сказать, что около 60% работ уже выполнено», – рассказал Андрей Гончаров. Дома строят из газобетона, который производят в Ангарске. На площадке, которая раньше являлась промышленной зоной, но много лет пустовала, предполагают возвести пять домов для сирот.

Управляющих компаний в районе нет. Администрация района несколько раз объявляла конкурс, но компании не принимают участие, поскольку для них это невыгодно. Поэтому после ввода нового дома в эксплуатацию владельцы квартир будут заключать соглашения с отдельными компаниями, каждая из которых будет выполнять конкретные обязанности – вывозить мусор, заниматься откачкой канализации, подводом воды и света. Следить за работой этих компаний и взаимодействовать с жителями будет старший по дому.

Андрей Гончаров отметил, что недавно он связался с министерством имущественных отношений Иркутской области, где ему подтвердили, что в следующем году в Куйтуне начнут строительство нового дома на 40-70 квартир.

Современный дом культуры возводят в селе Андрюшино Куйтунского района. «Старый дом культуры одноэтажный, маленький, полы там уже повело», – рассказывает представитель застройщика. Новый двухэтажный клуб на 110 мест будет строиться до ноября 2018 года, но застройщик стремятся завершить работы досрочно – к лету 2018 года. «Нулевой цикл пройден, сейчас ставим колонны, подводим коммуникации», – отметил представить застройщика. ДК будет очень востребовано. В муниципалитет входит четыре населённых пункта, в которых очень развита белорусская культура – местные жители проводят концерты, ездят на гастроли, народные праздники, на которых рассказывают о совей истории, поют народные песни, готовят национальные блюда.

Кроме того, как рассказал Андрей Гончаров, при содействии Геннадия Нестеровича из бюджета Иркутской области выделили около 160 млн рублей на строительство 35 км дороги Каразей – Тулюшка, работы над которой уже завершены, а также начато строительство школы на 750 мест в поселке Куйтун, которое завершится в 2019 году. Сейчас на площадке в 4 га, которая находится примерно в 300-400 м от старой школы, вырыли котлованы, заливают бетон.

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