Строительные дефекты нашли активисты ОНФ в новых домах для переселенцев в Жигалово

Активисты отделения Общероссийского народного фронта в Иркутской области провели рейд по проверке качества домов, построенных в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Жигалово. «Мы убедились, что дома имеют серьезные строительные дефекты и вполне могут из списка новостроек попасть в составляемый ОНФ реестр «нового аварийного» жилья», - заявил сопредседатель регионального штаба Анатолий Стрельцов, сообщает 24 августа 2017 года пресс-служба ОНФ.

Жалобы в ОНФ поступили от жильцов. Активисты зафиксировали множественные недоделки как внутри, так и снаружи домов, а также ряд других недостатков. Так, несмотря на обещание подрядчика выполнить утепление домов и монтаж фасада до 1 сентября, эти работы только начались, при этом вместо сайдинг-панелей используются доски. Наружные канализационные трубы проложены практически по поверхности земли и присыпаны сверху опилками, другая теплоизоляция отсутствует, что, по словам жильцов, зимой приводит к промерзанию и делает невозможным использование водопровода. Недовольство жителей вызывает также установка одной насосной станции на несколько квартир. Вместо заводского отопительного котла на твёрдом топливе установлены самодельные печи из кирпича низкого качества, что очень быстро привело к неисправности большинства из них. Полностью отсутствует благоустройство территории, повсюду разбросан строительный мусор. Несколько собственников пожаловались, что площади их квартир меньше, чем были в их старом жилье, а также на неудобную планировку.

Внутри квартир также имеются значительные недостатки. Так, в доме 42/2 по ул. Сазонова обнаружены сквозные щели в стенах, поверхность пола не отшлифована, отсутствует шумоизоляция, межкомнатные перегородки не примыкают к потолку. Несмотря на то, что техническим заданием предусмотрено наличие ванны или душевой кабины, по факту установлен душевой поддон со шторкой, при этом санузел отгорожен от квартиры ширмой, а не стеной, что также является нарушением. В доме № 27/2 под натяжным потолком скопилась вода, что по мнению жильцов говорит о недопустимости использования искусственных материалов в данных климатических условиях. Граждане также пожаловались на отсутствие или неисправность системы вентиляции в санузлах и на кухнях, низкое качество водонагревателей и сантехники, отсутствие утепления полов и дверей. Много нареканий вызвал и сам проект домов, согласно которому в доме находится три квартиры на одном участке. Вопрос о том, как поделить землю остается нерешенным.

Как отметила одна из мастных жительниц Вера Педай, участники программы переселения не хотят жить во вновь построенных домах, люди готовы остаться в своих прежних квартирах. «Если бы это был единичный случай, можно было бы не обращать внимания, но, когда речь идёт о массовых недовольствах, стоит прислушаться к людям. Однако власти с нами не разговаривают, а застройщик ссылается на то, что построенное жильё бюджетного класса, а не элитное. Администрации нельзя было принимать дома такого качества, необходимо было добиться устранения недостатков. Мы, в основном, люди пожилые и у нас нет ни сил, ни средств самостоятельно и за свой счет устранять недоделки», - заявила Вера Педай.

Комментируя действия местных властей, и.о. главы поселковой администрации отметила, что низкая стоимость квадратного метра не позволила обеспечить конкуренцию при проведении конкурса среди застройщиков. Все дома построены одним подрядчиком, общая сумма госзаказа составила свыше 65 млн руб. Однако представители администрации и застройщика заверили, что все недостатки будут устранены в течении гарантийного срока.

Активисты потребовали от администрации составить план по устранению выявленных недостатков в проблемных домах и вместе с проектом и конкурсной документацией представить в адрес регионального отделения Общероссийского народного фронта до конца недели. Если ответ не удовлетворит экспертов, ОНФ будет инициировать совещание по решению данной проблемы с правительством Иркутской области.

Фото пресс-службы ОНФ