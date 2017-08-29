Строить новый аэропорт Иркутска хотят четыре инвестора

Четыре крупные компании заявили о своём желании стать инвесторами строительства нового аэропорта в Иркутске. Об этом на пресс-конференции 29 августа 2017 года сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. По его словам, он настоял на том, чтобы доля каждого частного инвестора не была более 25%. А если учесть, что обязательная федеральная доля будет такой же, тогда или количество инвесторов сократится до трёх или четыре поделят между собой оставшимся 75%. «Мы ограничили аппетиты тех, кто хочет стать монополистом», - сказал губернатор.

Как стало ясно из высказываний губернатора, площадка для строительства аэропорта уже выбрана, но место держится в секрете, чтобы не были раскуплены прилегающие земли, которые потом «замучаешься выкупать». Сначала власти оформят право сервитута на земли. Напомним, ранее в качестве возможных площадок фигурировали деревня Поздняково Иркутского района, Стеклянка под Ангарском, окрестности Усть-Ордынского.

Конкурс на разработку проекта строительства нового аэропорта региональные власти намерены объявить до конца 2017 года. Как сказал губернатор, региону впервые предстоит такая масштабная стройка, поэтому документы надо подготовить тщательно, чтобы не было претензий от Федеральной антимонопольной службы.

Фото с сайта правительства Иркутской области.