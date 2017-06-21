Строить ФАПы в Иркутской области по линии здравохранения предлагают депутаты ЗС

Разработать отдельную подпрограмму по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в селах и деревнях Иркутской области попросят губернатора депутаты Законодательного собрания. Такое решение было принято на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС 20 июня 2017 года. «Будем смотреть на реакцию – услышат ли нас, проигнорируют ли наши аргументы», – отметил председатель комитета Андрей Лабыгин.

Как рассказал заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова, сейчас строительство ФАПов предусмотрено подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий», которое курирует министерство сельского хозяйства. В ней прописано, что с 2014 по 2020 годы должны построить 293 ФАПа, однако на данный момент построено только 25. «Причина в значительном сокращении объёмов финансирования из федерального бюджета», – пояснила замминстра. Финансирование строительства ведется из федерального (33%) и регионального бюджетов (67%).

В 2017 году подпрограмма предусматривает строительство 35 ФАПов, на которые планировалось затратить 218,8 млн рулей (153,1 млн рублей из федерального и 65,6 млн рублей регионального бюджетов). Однако фактически было выделено только 158,2 млн рублей (4,1 млн рублей из федерального и 154,6 млн рублей из регионального бюджетов). На эти деньги планируют завершить строительство и выкуп зданий ФАПов, которые начали строить в 2014-2016 годах: один в Тайшетском районе, два в Чунском районе и один в Усть-Удинском районе. Кроме того, предполагается начало строительства 22 ФАПов в десяти районах: Бодайбинском, Катангском, Зиминском, Заларинском, Тайшетском, Черемховском, Аларском и Тулунском районах. Предусмотрено также 5 млн рублей на проектирование ФАПов, которые будут строить в 2017-2018 годах: один в Качугском, один в Тулунском, четыре в Черемховском, пять в Эхирит-Булагатском, два в Осинском, один в Боханском и два в Баяндаевском районах. В 2018 году предусматривается строительство 62 ФАПов в 13 районах, на которые планируют выделить 396 млн рублей (277 млн рублей из федерального и 118,5 млн рублей из регионального бюджетов).

Как пояснила Галина Синькова, министерство здравоохранения считает нецелесообразным разработку региональной подпрограммы по строительству ФАПов. Она пояснила, что если эту тему исключить из сельскохозяйственной программы, то из федерации не перечислят субсидии. Ей возразил депутат Алексей Козюра: «То, что сейчас происходит, неправильно. При обсуждении бюджета Иркутской области на 2017 год у нас была достигнута договоренность – председатель регионального правительства Александр Битаров пообещал депутатам, что такая программа будет разработана. И это обещание подтвердил министр здравоохранения Олег Ярошенко. А сейчас мы снова возвращаемся к обсуждению целесообразности. Дело в том, что огромное количество территорий Иркутской области не являются сельскохозяйственными, и они не могут войти в программу «Устойчивое развитие сельских территорий», следовательно, там нельзя строить ФАПы».

Андрей Лабыгин отметил, что проблема со строительством фельдшерско-акушерских пунктов в Иркутской области крайне остра. Он предложил вести изменения в распоряжение председателя правительства, которое запрещает создавать дублирующие мероприятия. Это позволит создать отдельную подпрограмму, наполнить её реальным содержанием и сделать её приоритетной для финансирования только из регионального бюджета. «Для меня кажется важным определение министерства, с которого мы сможем спросить за строительства ФАПов. Сейчас фактически ответственность за исполнение этой программы ничья, – отметил Андрей Лабыгин. – С 2014 года вы построили 25 ФАПов, а на следующий год чудесным образом собираетесь построить 62 ФАПа. Мы это слышим каждый год, но ничего не строится в таком количестве. Мы должны чётко знать, сколько денег на эти цели мы предусматриваем по отдельной программе». Он также заметил, что в случае если федерация решит увеличить финансирование на строительство ФАПов по программе «Развитие сельских территорий», тогда возможно будет переместить часть средств из отдельно созданной региональной программы в эту подпрограмму.